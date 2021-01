Anna Lewandowska pochwaliła się zdjęciem raczkującej Laury! Dziewczynka wybrała zaskakujący kierunek...

Anna Lewandowska, co jakiś czas publikuje w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcia. Najczęściej to właśnie weekendy rodzina Lewandowskich spędza wspólnie i na Instastories można zobaczyć, że doskonale bawią się i najczęściej stawiają na aktywny wypoczynek. Tym razem jednak Anna Lewandowska nie pokazała zdjęcia ze spaceru, ale pochwaliła się nowymi umiejętnościami swojej młodszej córki. Tylko spójrzcie, jak Laura raczkuje do Roberta Lewandowskiego...

Anna Lewandowska pochwaliła się zdjęciem raczkującej Laury!

Laura Lewandowska przyszła na świat 6 maja 2020 roku. Pierwszym zdjęciem córeczki pochwalił się w mediach społecznościowych dumny tata. Widać, że piłkarz jest bardzo zaangażowany w wychowanie córek i cieszy się z każdego nowego etapu, w który wkraczają.

Anna Lewandowska właśnie pochwaliła się zdjęciem Laury, która zaczęła raczkować i oczywiście podążyła w kierunku swojego taty, który powitał ją uśmiechem na twarzy. Na młodszą siostrę czekała też młodsza siostra.

Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie! Widać uśmiech na twarzy dumnego taty...

Laura Lewandowska niedawno skończyła 6. miesięcy. Dziewczynka rośnie jak na drożdżach.