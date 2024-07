Anna Lewandowska w bardzo krótkim czasie stała się jedną z najpopularniejszych promotorek zdrowego stylu życia w Polsce. Celebrytka na swoim blogu pokazuje przystępne ćwiczenia, poleca też przepisy na zdrowe i lekkie posiłki. Krytycy zarzucają jej jednak, że nie do końca rozumie realia przeciętnych ludzi. Przypomnijmy: Dieta Lewandowskiej nie dla wszystkich. Trenerka zapomniała o jednym szczególe

Pierwsze kroki we wprowadzaniu odpowiedniej diety i nawyków żywieniowych, trenerka wprowadziła we własnym domu, a niejako "królikiem doświadczalnym" był Robert Lewandowski. W najnowszym wywiadzie Lewandowska przyznała, że mąż był początkowo bardzo sceptyczny i nieufny wobec jej planów. Szybko jednak zrozumiał, że zmiana stylu życia i odżywiania działa zbawiennie na jego organizm, co miało też przełożenie na jego formę na boisku piłkarskim.



Robert czasami nawet nie wie, co je. Ale najważniejsze, że je zdrowo, i że mu smakuje. Jest nieufny z natury, więc początkowo na moje teorie i zasady dietetyczne patrzył z rezerwą, aż wreszcie stwierdził: "Ok, spróbuję i zobaczymy, czy mi pomoże". Dzisiaj, po trzech latach, śmiało możemy stwierdzić, że pomogło. Robert szybciej regeneruje się po wysiłku, nie ma problemów z niedoborem żelaza w organizmie, nie czuje się tak zmęczony, jak kiedyś, choć często mecze rozgrywa co trzy dni. Ja też czuję, że mam lepszą kondycję - tłumaczy Lewandowska w wywiadzie dla magazynu "Champion".

