Nie milkną echa wielkiego Balu Fundacji TVN, na którym pojawił się wczoraj prawdziwy tłum polskich gwiazd. Impreza to jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu, a fotoreporterzy mają tylko wstęp na ściankę prasową. W dobie Instagramu jednak gwiazdy z powodzeniem wyręczają paparazzi. Przypomnijmy: Tak gwiazdy bawiły się na balu TVN. Same zdradziły kulisy wielkiej imprezy

Wśród gości nie brakowało debiutantów. Dla Anny Lewandowskiej był to pierwszy bal Fundacji TVN, ale sportsmenka zadbała o to, aby był on szczególny nie tylko dla niej. Anna wraz z mężem przekazała na licytację jego koszulkę Bayernu Monachium wraz z autografem, która została wylicytowana aż za 50 tysięcy złotych. Jak informuje Jastrzabpost.pl, szczęśliwą właścicielką została Aldona Wejchert, a nasze źródła donoszą, że sama Lewandowska również nie oszczędzała podczas pozostałych licytacji. Opłaciło się, bo gwiazdy zebrały wspólnie blisko milion złotych.

Doceniacie takie gesty?

