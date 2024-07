Już jakiś czas temu Jolanta Pieńkowska zdecydowała się na odejście z programu "Dzień dobry TVN". Wówczas jej miejsce zajęła piękna i elokwentna Anna Kalczyńska. Nowa prezenterka programu śniadaniowego świetnie radzi sobie w tej roli i jest bardzo lubiana przez publiczność. Okazuje się także, że nabrała dużej pewności siebie, a może tylko tak zażartowała... Zobacz też: Kalczyńska: Pracując w śniadaniówce nie ma się czasu na seks, ale...

Kalczyńska w „Ogniu pytań” na Plejadzie została zapytana przez Mleko Pod Nosem czy zarabia tyle co jej poprzedniczka. Oto, jak odpowiedziała:

Jej rozmówcy dopytywali jednak dalej:

- A to może gorzej... (śmiech) No pod tym względem to ja nie jestem drugą Pieńkowską.