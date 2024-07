Anna Kalczyńska nie ma przyjaciół w show-biznesie? Prowadząca Dzień Dobry TVN w rozmowie z Party.pl przyznała, że nie do końca wierzy w prawdziwą przyjaźń w świecie show-biznesu. Dziennikarka zdradziła jednak, że w przeszłości próbowała nawiązać bliższe relacje z kimś z branży telewizyjnej, ale niestety przyjaźń nie przetrwała zbyt długo. Dlaczego Anna Kalczyńska uważa, że najlepiej mieć przyjaciółki nie związane z show-biznesem?

Bardzo trudno mi sobie wyobrazić przyjaźń z kimś z tego świata telewizyjnego. Nawet kiedyś próbowałam - nie do końca wyszło. Więc wiem po prostu, że my kobiety możemy współdziałać, ale jest jakaś granica też. Jednak jest to świat bardzo konkurencyjny. Nie ma się co oszukiwać, nie ma tych miejsc eksponowanych, dających satysfakcję w pracy tak wiele znowu - stwierdziła dziennikarka.