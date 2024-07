Anna Kalczyńska jakiś czas temu zastąpiła w Dzień Dobry TVN Jolantę Pieńkowską. Dziennikarka doskonale spisuje się w nowej roli, a widzowie przyjęli ją z entuzjazmem. Początki były dość trudne i stresujące, dlatego Kalczyńska często zaliczała wpadki, które już przeszły do historii. Zobacz: Kalczyńska chciała błyszczeć na imprezie wśród gwiazd. Skutek był fatalny

Reklama

Poza nowymi obowiązkami zawodowymi, prezenterka jest również mamą na pełen etat, ponieważ wychowuje trójkę dzieci: Krysię, Hanię i Jasia. Najmłodsza córeczka, Hanna urodziła się w dzień trzecich urodzin starszego Jana, a młoda mama była przeszczęśliwa. Mimo to na początku 2014 roku obiecała sobie, że nie zajdzie w ciążę, o czym wspomniała podczas jednego z odcinków programu na żywo. Ze śmiechem przyznała również, że ostatnio zdarzało jej się to co rok:

Ja swoje postanowienie dotrzymałam. Udało mi się nie zajść w ciąże. Ostatnio zdarzało mi się to co rok.

Ciekawe, jakie w tym roku postanowienia ma dziennikarka.

Zobacz: Rozenek zdradziła swoje postanowienia noworoczne. Przy okazji podsumowała miniony rok



Zobacz także





Reklama

Debiut Kalczyńskiej na salonach: