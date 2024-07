Anna Kalczyńska zdradziła nam, gdzie jedzie na wakacje. A tego polskie gwiazdy nie robią zbyt często! Prezenterka Dzień Dobry TVN wybiera się z rodziną na dwa tygodnie nad polskie morze. Jak wiadomo - pogoda może być niepewna, dlatego też na pewno wybierze się również do Grecji na żagle. Tam właśnie spędziła podróż poślubną, ma więc sentyment do tego miejsca:

Planujemy, jak się ma troje dzieci, to trzeba ten czas zaplanować, żeby trochę zobaczyły świata, ale i odpoczęły. Mamy zaplanowane wakacje nad polskim morzem, dwa tygodnie, ale na pewno też pojedziemy w inne miejsce, które chętnie odwiedzamy z mężem. [...] My od lat jeździmy do Grecji, od lat, tam była nasza podróż poślubna. W te miejsca wracamy chętnie. - mówi nam Anna Kalczyńska.