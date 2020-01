Kim jest żona Tomasza Sekielskiego? Anna była przy nim we wszystkich trudnych momentach: "Bałam się o jego życie"

Anna i Tomasz Sekielski w wywiadzie dla Vivy! opowiedzieli o początkach swojego związku i zdradzili, jak blisko 20 lat po ślubie wygląda ich małżeństwo. Tomasz Sekielski to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy. Tomasz Sekielski z mediami związany jest od dawna, ale naprawdę głośno zrobiło się o nim w ubiegłym roku, kiedy w sieci pojawił się dokument "Tylko nie mów nikomu". Film braci Tomasza i Marka Sekielskich o problemie pedofilii wśród duchownych obejrzało miliony internautów. Kilka miesięcy później media znów zainteresowały się dziennikarzem- tym razem wszyscy mówili o jego wielkiej metamorfozie. Tomasz Sekielski poinformował wówczas fanów, że będzie się odchudzał. Dziennikarz przeszedł operację zmniejszenia żołądka i do dziś schudł 50 kilogramów. Tomasz Sekielski w rozmowie z magazynem "Viva!" zdradził, że to właśnie żona namówiła go, żeby zaczął dbać o swoje zdrowie. Co jeszcze powiedział o ukochanej partnerce?

Anna i Tomasz Sekielscy szczerze o swoim związku

Anna i Tomasz Sekielscy w rozmowie z magazynem "Viva!" opowiedzieli o początkach swojej znajomości, o ślubie oraz o tym, jak dziś wygląda ich małżeństwo. Dziennikarz w pięknych słowach mówi o swojej ukochanej żonie.

Była dla mnie wyzwaniem na każdej płaszczyźnie: intelektualnej, życiowej. Ta jej niezależność. Nazywałem ją Zosią Samosią, bo na początku nie pozwalała mi nawet wbić gwoździa. Robiła to sama. Z jednej strony mi się to podobało, a z drugiej wkurzało. Musiała pokazać, że sobie radzi i żebym przypadkiem nie pomyślał, że jestem nie do zastąpienia. A poza tym podobało mi się, że czytała Marqueza, Bułhakowa oraz Tokarczuk, nim stało się to modne - Tomasz Sekielski zdradził w wywiadzie dla "Vivy!".

Anna i Tomasz Sekielscy ślubowali sobie miłość i wierność małżeńską blisko 20 lat temu. Okazuje się jednak, że uroczystość była przekładana aż trzy razy.

- Ze ślubem było śmiesznie. Trzy razy go przekładaliśmy - w rozmowie z "Vivą"! wspomina żona dziennikarza.

- Podobało mi się, że Ania nie przejmowała się konwenansami, dając wyraz swojej niezależności. Mówiła: „Najważniejsze, że jest nam dobrze”. Ale w pewnym momencie pojawiła się lekka presja ze strony rodziny. Po trzech latach mieszkania z Anią, przyszły teść zabrał mnie do kuchni, nalał rozmiękczacza: „To napijmy się, Tomek, i powiedz mi, czy ty moją córkę w ogóle traktujesz poważnie?”. Odpowiedziałem, że tak. „To kiedy ślub?”. Rzuciłem więc bez zastanowienia: „W październiku”. Zrozumiałem, że nie ma już na co czekać - dodał Tomasz Sekielski.

Para nie ukrywa, że kiedy na świecie pojawiły się ich dzieci to właśnie Anna Sekielska zajęła się domem i wychowywaniem Julii i Łukasza. Dziś ich dzieci mają już 18 i 15 lat.

Łukasz ma ponad 15 lat, Julka prawie 18. A jednak chcą z nami wyjeżdżać i spędzać wspólnie czas. Na te święta pojechaliśmy za granicę, a dzieci powiedziały, że się jeszcze nami nie nacieszyły. To mnie wzrusza, bo ja w ich wieku już chciałam jeździć sama, bez rodziców. A oni lubią, gdy razem oglądamy filmy, czy gramy w pokera- w rozmowie z "Vivą!" zdradziła Anna Sekielska.

A jak dziś, po 20 latach wygląda związek Anny i Tomasza Sekielskich?

Inaczej - zdradził dziennikarz.

My się zmieniliśmy. Jesteśmy dojrzalsi, spokojniejsi. Mamy większy luz - dodała Anna Sekielska.

Anna była bardzo ważną podporą Tomasza podczas odchudzania:

Próbowałam już wcześniej Tomka przekonać, aby to zrobił. Myślę, że to był ostatni dzwonek. Uświadamiałam mu, jak bardzo się boję o jego życie - przyznała Anna Sekielska.

- Ale to tak jak alkoholikowi mówić, aby nie pił, bo się zapije na śmierć. Nic nie trafiało. Ale teraz się zmieniam dla ciebie, kochanie - skomentował dziennikarz.

Zobaczcie zdjęcia ze ślubu Anny i Tomasza Sekielskich!

Zobacz także: Tomasz Sekielski przeszedł operację zmniejszenia żołądka. Dziennikarz pokazał nagranie ze szpitala!

Zdjęcia ze ślubu Anny i Tomasza Sekielskich.

Ślub pary odbył się blisko 20 lat temu.