Wczoraj Anna Lewandowska i Robert Lewandowski pojawili się razem na gali Superbrands. Zakochani rzadko pokazują się wspólnie na salonach, dlatego to było spore zaskoczenie. Nie da się ukryć, że prezentowali się fantastycznie.

Po tym jak sportowcy pojawili się na imprezie wszystkie media rozpisywały się na ten temat. Nie ma się jednak co dziwić, bo takie wyjścia należą do rzadkości. Lewandowska pokazała się w zupełnie innej odsłonie niż możemy ją oglądać na co dzień, a Robert przyleciał do Polski, co czyni stosunkowo rzadko. W rozmowie z Agnieszką Jastrzębską dla "Dzień Dobry TVN" wyznali, co będą robić, kiedy zdecydują się na zakończenie swoich karier:

Anna: Ostatnio o tym rozmawialiśmy. Ja powiedziałam tak: Kochanie, wtedy ten Luwr w Paryżu zwiedzimy cały, nie tylko część.

Robert: Spędzimy święta z rodziną. To są takie rzeczy, których teraz nam troszkę brakuje, ale po zakończeniu kariery będzie nam łatwiej, żeby to zorganizować.





