Grażyna Wolszczak, Artur Żmijewski, Robert Gonera, Anna Samusionek czy Anna Dereszowska - to gwiazdy, które pojawiły się na festiwalu Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu. Artur Żmijewski nie tylko poprowadził galę, ale i odebrał nagrodę dla najlepszego aktora serialowego za rolę w produkcji "Ojciec Mateusz". Nam trudno oderwać oczu od Anny Dereszowskiej, która na scenie wystąpiła w seksownej sukience z prześwitującym dekoltem. Zobacz kto jeszcze pojawił się we Wrocławiu:

