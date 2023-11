Pierwszy odcinek najnowszego sezonu "Przyjaciółek" rozpoczął się od naprawdę wielkiego dramatu. W premierowej odsłonie serialu okazało się bowiem, że syn Anki (Magdalena Stużyńska) i Pawła (Bartek Kasprzykowski) zginął w katastrofie lotniczej. Od tamtej chwili Anka nie może poradzić sobie z tak wielką stratą, ale czy wkrótce Anka odzyska radość z życia i znów będzie szczęśliwa? Wszystko na to wskazuje! Okazuje się bowiem, że w najnowszym odcinku dojdzie do przełomowego momentu, który odmieni Ankę. O co chodzi? Zobaczcie fragment 165. odcinka "Przyjaciółek"!

Przypominamy, że nowy odcinek serialu zoabczycie już 24 października o godzinie 21:10 oczywiście w Polsacie.

Anka pozbiera się po śmierci syna dzięki Pawłowi?