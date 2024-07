Dzisiaj Warszawa, jutro Nowy Jork, potem Londyn… Życie Anji Rubik to ciągła podróż. Czy modelka w końcu zwolni tempo? Pytanie o tyle uzasadnione, że 12 czerwca Anja kończy 30 lat i – jak się ostatnio plotkowało – planuje przerwę w pracy. Powód? Chciałaby zajść w ciążę! Oliwy do ognia dolał jej mąż Sasha Knezevic, który w jednym z wywiadów spytany o to, czy faktycznie planują mieć dzieci, powiedział: „Pracujemy nad tym!”. A jaka jest prawda?

Reklama

– Mam kolejne sesje zdjęciowe i kampanie reklamowe oraz przygotowuję nowy numer mojego pisma „25 Magazine”, który ukaże się jesienią – tłumaczy modelka w rozmowie z „Party” – Coraz częściej myślimy jednak z Sashą o powiększeniu rodziny! – dodaje.

Czyżbyśmy więc niebawem mieli zobaczyć modelkę w roli mamy?

– Anja wciąż jest na topie i chce to w pełni wykorzystać. To jasne, że myśli o dziecku, ale nie chce niczego przyspieszać na siłę! – twierdzą znajomi modelki.

Reklama

(EZ)