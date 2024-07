Anja Rubik po raz kolejny pokazała piersi. Tym razem w sesji zdjęciowej do magazynu Self Service. To już kolejne zdjęcia top modelki, na których nie ukrywa swojego ciała. Wcześniej pisaliśmy o kontrowersyjnej sesji słynnego francuskiego duetu fotografów Merta Alasa i Marcusa Piggotta dla paryskiego Vogue’a. Tam Polka oraz Sasha Pivovarova pokazały prawie wszystko.

Ciekawe jest jednak to, że na fotografiach z Self Service, które wykonał Glen Luchford, towarzyszy jej popularna supermodelka Karmen Padaru. Ta ubrana jest jednak od stóp do głów. Czyżby tylko Polka zgodziła się rozebrać do zdjęć, czy ma po prostu ładniejsze ciało?

Patrząc na to z innej perspektywy, nagość w modzie to chleb powszedni.

jm