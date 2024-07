Anja Rubik po raz kolejny została twarzą domu mody Kurt Geiger. Polka reklamowała piękne akcesoria marki również w poprzednim sezonie.

Tym razem sesja zdjęciowa przenosi nas do słonecznej Kalifornii, gdzie Anja pozowała przed obiektywem Erika Torstenssona, w stylizacjach stworzonych przez Simona Robinsa.

I chociaż kampania nie należy do najlepszych, to my w ten śnieżny, zimowy dzień z chęcią przenieślibyśmy się w słoneczne miejsce – takie jak na zdjęciach.

jm