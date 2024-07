Kari Amirian wystąpiła w sesji do magazynu Exklusiv sfotografowanej przez słynny duet Zuza Krajewska & Bartek Wieczorek. Anja Rubik jakiś czas wcześniej uwieczniona została na zdjęciach wykonanych przez Marcina Tyszkę do kampanii reklamowej Apart.

Obie panie miały na sobie piękną jedwabną kreację pochodzącą z kolekcji Macieja Zienia. Która według was wyglądała w niej lepiej? Odpowiedzcie w naszej SONDZIE: