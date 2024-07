1 z 9

Anja Rubik na spacerze z psem

Anja Rubik przyjechała do Polski. Wszystko wskazuje na to, że top modelka planuje spędzić święta nad Wisłą w gronie najbliższych. Paparazzi przyłapali polską piękność podczas spaceru po Warszawie. Anji towarzyszył ktoś bardzo szczególny. Kto taki? ;) Anja Rubik zabrała do Polski... swojego pieska, do którego jest bardzo przywiązana. Charlie, bo takie imię nosi pupil modelki, grzecznie spacerował przy nodze swojej pani.

Od czasu informacji o planowanym rozwodzie z Sashą Knezevic'em, nie pojawiła się żadna oficjalna informacja o nowym partnerze Anji Rubik. Para wciąż czeka na orzeczenie sądu. Najwyraźniej piękna Polka w oczekiwaniu na rozwód, postanowiła dać sobie trochę czasu, zanim w jej życiu pojawi się nowa miłość. Tymczasem je serce należy w 100 proc. to uroczego czworonoga. ;) Zobaczcie fotogalerię!

