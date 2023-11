Anja Rubik opublikowała naprawdę odważne i szokujące zdjęcia! Światowej sławy modelka pokazała fanom na Instagramie swoje nagie zdjęcia, żeby zwrócić uwagę na naprawdę poważny problem. Anja Rubik zrobiła sobie sesję na pięknej plaży, na której niestety nie brakuje plastikowych torebek i butelek. Tym samym modelka pokazuje, jak bardzo zanieczyszczone są morza i oceany. Swoimi odważnymi fotkami gwiazda zwraca uwagę na zbyt dużą ilość odpadów, przez które później giną morskie zwierzęta.

Anja Rubik już wiele razy udowadniała, że jest zaangażowaną działaczką społeczną. Modelka jakiś czas temu zajęła się sprawą edukacji seksulanej i często bierze udział w akcjach na rzecz ekologii. Anja w 2018 roku w wywiadzie dla magazynu "Party" głośno mówiła o zanieczyszczeniu środowiska i o skutkach używania plastiku. Modelka mówiła wówczas, że sama często sprząta plaże.

Od 15. roku życia nurkuję i dlatego przez ostatnie 20 lat obserwowałam, jak zmieniają się oceany, jak umiera rafa koralowa. Zdarzało mi się wyławiać plastik z głębokości 35 metrów, na własne oczy widziałam martwe delfiny i żółwie zaplątane w porzucone resztki sieci rybackich. Brałam też udział w sprzątaniu plaż na Malediwach i na Bali, gdzie powstają gigantyczne fale złożone niemal z samych śmieci. Wielu Europejczykom wydaje się, że jak wyrzucą do kosza butelkę, to trafi ona na wysypisko i tam już zostanie na wieki. Niestety, to nie jest prawda. 80 proc. całego plastiku w ocenach pochodzi z lądu, także z Europy. Temat jest poważny, bo obecnie mamy 8 mln ton plastiku w oceanach- mówiła w rozmowie z "Party".

Teraz Anja Rubik znów stara się uświadomić społeczeństwo, jak bardzo szkodliwy jest plastik.

100 000 morskich stworzeń ginie co roku na skutek splątania w tworzywa sztuczne i to są tylko te znalezione. Co roku od plastiku umiera około miliona ptaków morskich. Według "The Wall Street Journal" tylko w USA zużywa się 100 miliardów plastikowych toreb na zakupy rocznie, a tylko 1% z nich podlega recyklingowi! Reszta trafia na wysypiska śmieci i do oceanów. Na całym świecie zużywa się 500 miliardów do biliona plastikowych toreb. To wychodzi ponad milion na minutę. 80% zanieczyszczeń plastiku oceanicznego dostaje się do oceanu z lądu!- czytamy pod jej nowymi zdjęciami na Instagramie.