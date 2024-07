Anja Rubik i Sasha Knezevic wreszcie mogą polecieć w wymarzoną podróż poślubną. Chociaż od ślubu pary minęło już kilka tygodni, to świeżo upieczeni małżonkowie dopiero teraz znaleźli czas na kilka dni wypoczynku.

Anja i Sasha postanowili, że polecą do Tajlandii!

- Chcemy pojechać tam, gdzie nie ma ludzi i fotoreporterów. Planowaliśmy wstępnie wyspę Bali, ale tam jest za głośno. Dlatego pojedziemy z Sashą do Tajlandii- wyznała w rozmowie z „Faktem” Anja.

Mamy nadzieję, że młodzi małżonkowie znajdą tam ciszę i spokój o których wspomina modelka.

Reklama