Anita Sokołowska zmieniła fryzurę. Gwiazda "Przyjaciółek" zdecydowała się na modną grzywkę

Anita Sokołowska zdecydowała się na zaskakującą metamorfozę! Gwiazda serialu "Przyjaciółki" nie tylko ścięła włosy na super modną długość, ale zdecydowała się też na grzywkę. Aktorka wygląda 10 lat młodziej, a pod nowym zdjęciem posypały się komplementy. Widać, że Anita Sokołowska pozytywnie zaskoczyła zmianą swoje obserwatorki oraz inne gwiazdy.

Zresztą sami spójrzcie!

Anita Sokołowska zdecydowała się na modną grzywkę

Anita Sokołowska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie z uśmiechem na twarzy, do którego zachęca też innych. Jednak tym razem to fotografia aktorki wzbudziła największe zainteresowanie, a dokładnie jej nowa fryzura. Gwiazda "Przyjaciółek" po raz pierwszy od dawna zdecydowała się na odważną metamorfozę: przyciemniła i ścięła włosy, a także zdecydowała się na modną grzywkę. Nowy look odejmuje aktorce lat! Takiego zdania są też obserwatorki gwiazdy.

Internautki są zachwycone nową fryzurą Anity Sokołowskiej i piszą wprost, że aktorka wygląda zdecydowanie młodziej. Nowy look gwiazdy spodobał się też Małgorzacie Foremniak.

Powiedziałabym, że wygląda Pani jak szesnastka' ! Włosy bomba Cudowna fryzura ❤️ Zmiana na plus! 😊

Tylko spójrzcie na nową fryzurę Anity Sokołowskiej! Faktycznie aktorka wygląda młodziej?

Zobacz także: Sokołowska i Socha grają w serialu od 8 lat razem. Teraz spotkały się na planie filmu. Było trudno?

Aktorka do niedawna nosiła dłuższe włosy. Teraz zdecydowała się na ostre cięcie i grzywkę.