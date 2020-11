Anita Sokołowska w nowej fryzurze, fanki pytają o kolor... "Sarni blond"?

Anita Sokołowska zaintrygowała obserwatorki jej profilu na Instagramie. Gdy gwiazda serialu „Przyjaciółki” pokazała się w nowej fryzurze, pojawiły się pytania o nowy kolor. Jak się okazuje, metamorfoza na głowie to efekt wizyty w salonie często odwiedzanym przez polskie gwiazdy. Jak wyszła? Zobaczcie sami!

Anita Sokołowska ma nową fryzurę, zmieniła kolor

Na instagramowym profilu gwiazdy "Przyjaciółek" pojawiła się fotka, na której Anita Sokołowska prezentuje nowy kolor włosów. Ciemniejszy, bardziej rudy... No właśnie, jaki?

hymmm,

ciężki dziś mój poranek....

za oknem szarość...

....

pytacie mnie o nowy kolor włosów...

ja nie wiem jak dokładnie zwie się ten kolor, ale wiem kto mi go zrobił... a najważniejsze, ze bardzo dobrze się w nim czuje - napisała szczerze gwiazda.

Jak Wam się podoba? Obserwatorki profilu Sokołowskiej są zachwycone.

Instagramowe obserwatorki gwiazdy same zaczęły szukać nazwy dla koloru. Pojawiły się m.in. karmel, czy sarni blond. To ostatnie szczególnie przypadło do gustu aktorce.

Jak się okazuje, za zmianę na głowie Anity Sokołowskiej odpowiada popularne wśród gwiazd atelier. Z jego usług korzystają m.in. Julia Wieniawa, Marta Żmuda-Trzebiatowska, czy Maja Bohosiewicz.

Jak Wam się podoba fryzura Sokołowskiej? Dotąd raczej pojawiały się jaśniejsze akcenty: