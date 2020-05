Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w ogniu krytyki! Nie uwierzycie za co im się oberwało

Adrian i Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już w programie nie ukrywali, że zrobią wszystko, by dać szansę swojemu małżeństwu. I udało się! Dziś wciąż są razem, a na dodatek oczekują narodzin swojego drugiego dziecka. Para jest bardzo aktywna na Instagramie i chętnie relacjonuje swoje przygotowania do narodzin córki.

Decyzje które podejmują nie wszystkim się podobają. Internauci krytykują przyszłych rodziców - m.in. za niektóre elementy wystroju, który przygotowali mogą być niebezpieczne dla dzieci. A Adrian podejmuje dyskusję. Zobaczcie sami...

Anita i Adrian szybko zdobyli sympatię widzów programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i stali się popularni w sieci. Oboje starają się być aktywni na swoich profilach, jednak w ostatnim czasie pojawiło się tam sporo krytyki. Internauci uważają, że zbyt pozowane zdjęcia wcale nie wzbudzają już zachwytu:

A Adrian odpowiada:

- Uświadom mnie proszę co bym zyskał więcej a co straciłem być może ? Ciekawość mnie zżera 🍽😋 - odpowiedział Adrian

Inni uważają, że sesja zdjęciowa w czasach kwarantanny nie jest najlepszym pomysłem:

- To jest ten moment kiedy czujesz ogromny przesyt. Ktoś Wam źle doradza. Kto Wam robił tyle zdjęć w czasach kwarantanny.

Adrian nie pozostał dłużny...

Internauci zwrócili również uwagę na pokoik dzieci Anity i Adriana. Jedna z internautek wytknęła parze, że w łóżeczku niemowlęcym znajduje się zbyt wiele ozdób:

Z mniej ważnych to te wszystkie ozdoby w łóżeczku dla noworodka. Poduszka, kołdra, ochraniacze. Najbezpieczniejsze łóżeczko to "puste" łóżeczko. Tylko dzieciątko w rożku lub śpiworku.

A Adrian znów odpowiedział.

Myśleliśmy, tez o tym aby wyłożyć tylko matę na podłogę, ale Peppa mogła by pomyśleć ze to dla niej 😏🤷🏼‍♂️ - odpowiedział żartobliwie Adrian, nawiązując do rodzinnego psiaka.