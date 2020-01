Ania z "Rolnik szuka żony" nie ma na nic czasu! Czyżby szykowała się do... ślubu?!

Ania z "Rolnik szuka żony" jest niezwykle zabieganą osobą. Wygląda na to, że partnerka Jakuba nie ma czasu na spokojne załatwianie spraw. Na swoim Instagramie zamieściła wpis, który spotkał się z ogromnym zrozumieniem internautów, a zwłaszcza mam! Co takiego dzieje się w życiu uczestniczki programu "Rolnik szuka żony"? Czyżby pochłonęły ją... przygotowania do ślubu?!

Ania z "Rolnik szuka żony" żyje w ciągłym biegu

Ania z "Rolnik szuka żony" jest bardzo zapracowana. Wybranka Jakuba musi łączyć obowiązki zawodowe z opieką nad swoim 12-letnim dzieckiem. Niedawno Ania udzieliła wzruszającego wywiadu, w którym opowiedziała o trudach samotnego macierzyństwa.

Zostałam samotną mamą, musiałam sobie jakoś radzić. Ale trzeba powiedzieć, że my kobiety mamy ogromną siłę, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze dzieci. W takich sytuacjach poznajemy lepiej siebie, swoje możliwości, widzimy, ile dajemy radę znieść. Rozstanie z ojcem mojego synka pokazało mi, jak wiele rzeczy jest kruchych, nietrwałych. Dlatego trzeba się cieszyć każdą chwilą, tym co mamy - wyznała Ania dla magazynu "Dobre rady"

Dla Ani synek jest absolutnie najważniejszy. Chce mu dać wszystko co najlepsze, a w związku z tym często nie ma czasu dla siebie. W najnowszym wpisie opublikowanym na Instagramie poinformowała swoich obserwatorów, że żyje w ciągłym biegu.

Zabiegana mama# po pracy na trening syna# byle do piątku 😉 Też tak macie, ciągle w biegu? Bo mamuśki silne są 💪 - napisała Ania na Instagramie.

Fanki uczestniczki programu "Rolnik szuka żony" najwyraźniej doskonale to rozumieją i podzieliły się z Anią swoimi odczuciami na ten temat.

- Dokładnie tak, ja mam dwójkę plus praca w weekendy co 2 tygodnie, ciągle w biegu 😀 - Też tak mam. Ale dajemy radę 💪 - Znam to... Też po pracy biegam na treningi z synem! Mamy muszą być silne nie ma innego wyjścia! Pozdrawiam serdecznie wasza trójkę! ❤️ - Oj coś mi o tym wiadomo. Trudno takie życie 😂. Cały czas w biegu - Oj tak. Ale damy radę. Jak nie my to kto 💪😉 - piszą obserwatorzy Ani.

Na szczęście teraz Ania z pewnością może liczyć na wsparcie Jakuba! Miejmy nadzieję, że zapracowana mama wkrótce znajdzie trochę więcej czasu na odpoczynek. Trzymamy za to kciuki!

Dla Ani najważniejsze w życiu jest szczęście jej 12-letniego synka!