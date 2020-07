Ania z "Rolnik szuka żony" przeszła metamorfozę! Sama jest zachwycona swoim nowym wyglądem i przyznała, że jeszcze nigdy nie czuła się tak seksowna! Patrząc na nią na najnowszym nagraniu, które zamieściła w sieci, trudno nie zgodzić się z faktem, że wygląda przepięknie!

Ania Stelmaszczyk zdobyła popularność dzięki udziałowi w szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Po zakończeniu programu próbowała ułożyć sobie życie z Jakubem, rolnikiem, o którego względy walczyła w show. Niestety po kilku miesiącach związku musieli się rozstać. Dziś nie utrzymują, ze sobą żadnych kontaktów. Ania pomimo niepowodzenia w relacji z Jakubem, przyznała, że ponownie uwierzyła w miłość. Jak narazie jest singielką ale jej nastawienie do życia zmieniło się diametralnie. Staje się coraz śmielsza i coraz odważniej radzi sobie również w social mediach, gdzie relacjonuje swoje codzienne życie.

Na najnowszych nagraniach, które zamieściła widać, że przeszła sporą metamorfozę. To efekt przygotowań do profesjonalnej sesji zdjęciowej. Ania przyznała, że już dawno nie czuła się tak piękna i atrakcyjna!

Poznajecie mnie? Ja się sama nie poznaje. Taki makijaż... zupełnie inna kobieta. To, co ja przeżyłam na tej sesji to jest coś pięknego. W życiu nie czułam się tak kobieco i tak seksownie. Mega sztos. A zdjęcia... sama byłam w szoku, że to jestem ja. Nie, że się chwalę ale mega się cieszę i polecam każdej dziewczynie, bo to jest nam po prostu potrzebne. - powiedziała na Instastory