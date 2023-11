Reklama

Wielki finał WOŚP jest już na nami! Jak co roku wiele polskich gwiazd dołączyło do akcji i na charytatywne aukcję przekazało wiele cennych przedmiotów i atrakcji. Jedną z perełek w tym roku było zdjęcie Anny Przybylskiej. Aukcja już się skończyła. Wiemy, ile zapłacono za pamiątkę!

Zdjęcie Ani Przybylskiej

Jarosław Bieniuk w tym roku podarował na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyjątkowe zdjęcie. Sportowiec przekazał na licytację fotografię Ani Przybylskiej z dziećmi z sesji do magazynu VIVA!. Pamiątkowe zdjęcie zostało zlicytowane za pokaźną kwotę! Wiadomo już, że zwycięzca zapłacił za nie ponad 5 tysięcy złotych! Zdjęcie Ani, Oliwki, Szymona i Jasia wygrany otrzyma do rąk własnych. Rodzina zdecydowała się spotkać ze zwycięzcą i umieścić wyjątkową dedykację na fotografii. Do czyich rąk trafi zdjęcie? Tego niestety nie wiadomo. Wszystkie dane o licytujących są oczywiście tajne.

Aukcje gwiazd na WOŚP

W tym roku największą popularnością cieszy się spotkanie z Robertem Lewandowskim. Za kolację ze sportowcem należy zapłacić obecnie ok. 95 tysięcy złotych! Dużo osób licytuje również golf od Filipa Chajzera jak i uroczystą kolację przygotowaną przez Mateusza Gesslera! Czy w tym roku uda się pobić rekord? Mamy nadzieję, że tak! ;)

Zdjęcie Anny z rodziną wylicytowano za 5,200 złotych

screenshoot/allegro

Fotografia pochodzi z sesji do magazynu VIVA! (2012 rok)

