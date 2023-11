Reklama

Anna Lewandowska, Marina Łuczenko, czy Celia to najsławniejsze żony polskich piłkarzy, ale... To wkrótce może się zmienić. Specjalnie dla Was wybraliśmy zdjęcia dziewczyn pozostałych reprezentantów Polski w piłce nożnej.

Zobacz: Marina z dużym BRZUSZKIEM też kibicowała na meczu w towarzystwie innej ciężarnej gwiazdy! ZDJĘCIA

Wszystkie partnerki naszych piłkarzy są piękne i stanowią poważną konkurencję dla znany Wam WAGs. Niedługo to o nich będzie głośno! Zobaczcie jak wygląda partnerka Dawida Kownackiego, Piotra Zielińskiego, czy Łukasza Teodorczyka!

Nasze WAGs zachwycają!

To one wspierają ukochanych tuż przed Mundialem 2018!