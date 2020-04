Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" samodzielnie zrobiła hybrydy! Efekt? Sami oceńcie

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" opowiedziała na Instastories o swoich przedświątecznych przygotowaniach. Zaplanowała już pieczenie ciast i z racji tego, że salony kosmetyczne są zamknięte zainwestowała w zestaw do manicure hybrydowego i po raz pierwszy samodzielnie go wykonała. Efekt pokazała na Instastories. Jest on dosyć zaskakujący, zresztą sami oceńcie...

Ania Bardowska sama zrobiła hybrydy!

Ania Bardowska pokazała, że nie lubi narzekać i jak niektóre gwiazdy nie rozpacza nad brakiem fryzjera, doklejonych rzęs czy profesjonalnego manicure. W czasie epidemii stara się sobie radzić i zdecydowała się na zakup zestawu do manicure hybrydowego. Wybrała jasny kolor lakieru do paznokci i efektem samodzielnie zrobionej hybrydy pochwaliła się na Instastories. Okazuje się, że oprócz paznokci Ania Bardowska pomalowała też skórki! Ale zupełnie się tym nie przejęła i napisała żartobliwie:

Skórki też pomalowane:) A co:)

To nie koniec przygotowań! Żona rolnika pochwaliła się, że jej syn Jaś ma prywatnego fryzjera. Okazuje się, że jest nim Grzegorz Bardowski. Rolnik bardzo profesjonalnie ostrzygł chłopca. Sami zobaczcie!

Zobacz także: Ania z "Rolnik szuka żony" ma nadal kontakt z Kubą?! Zdradziła, dlaczego się rozstali i czy ma nowego partnera

Przedświąteczny salon kosmetyczny!

Instagram

Ania Bardowska nie zamierza narzekać i samodzielnie radzi sobie z zabiegami kosmetycznymi podczas epidemii koronawirusa.