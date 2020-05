Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się nowym rodzinnym zdjęciem, uwagę zwraca... fryzura Grześka!

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" zamieściła na Instagramie nowe, rodzinne zdjęcie. Tym razem szczególną uwagę internautów zwróciła... nowa fryzura Grzegorza! Jak wiadomo wszystkie salony fryzjerskie są obecnie zamknięte, więc pojawiły się pytania, kto zdecydował się na strzyżenie! Ania rozwiała wszystkie wątpliwości fanów. Zobaczcie!

Grzegorz Bardowski z "Rolnik szuka żony" ma nową fryzurę! Kto zdecydował się na strzyżenie?

Ania i Grzegorz Bardowscy od kilku lat tworzą zgrane małżeństwo! Są jedną z najpopularniejszych i najsympatyczniejszych par, które spotkały się na planie programu "Rolnik szuka żony". Grzegorz poznał swoją ukochaną w drugiej edycji show TVP, a w kwietniu 2016 roku zakochani pobrali się. Małżonkowie doczekali się też dwójki dzieci.

Ania jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu fani na bieżąco mogą śledzić poczynania pary. Na jej profilu instagramowym często możemy zobaczyć zdjęcia całej rodziny! Ostatnio Ania także postanowiła się pochwalić fotografią całej czwórki. Jednak tym razem internauci zwrócili szczególną uwagę na fryzurę Grzegorza i szybko zaczęli się zastanawiać, kto jest odpowiedzialny za jego metamofrozę!

- Grzegorz gdzie u fryzjera byłeś?😀 - zapytała jedna z internautek.

Ania postanowiła nie trzymać w niepewności swoich fanów i szybko odpowiedziała na ten komentarz.

- zdolna żona 😁😁😁😁 - odpowiedziała Ania Bardowska.

Nowa fryzura Grzegorza, którą zrobiła Ania tak spodobała się innym internautkom, że zaczęły proponować, iż podeślą swoich mężów na strzyżenie!

Ania to muszę mojego męża podesłać do Ciebie😀

Faktycznie fryzura wygląda tak, jakby Grzegorz dopiero co wyszedł z profesjonalnego salonu fryzjerskiego! Wygląda na to, że Ania właśnie odkryła w sobie kolejny talent. My efektem tej metamorfozy jesteśmy zachwyceni! A Wam jak się podoba?

Ania i Grzegorz Bardowscy od kilku lat tworzą wspaniałą parę! Losy małżeństwa i ich dzieci śledzi tysiące internautów! Niedawno para świętowała swoją 4. rocznicę ślubu!