Jedna z największych gwiazd Hollywoodzkiego kina przyjechała do Polski! Według doniesień prasowych Angelina Jolie przyjechała do naszego kraju, aby zwiedzić obóz koncentracyjny w Oświęcimiu.

Gwiazda nie chciała, żeby ktokolwiek dowiedział się o jej wizycie w Polsce, dlatego wszędzie poruszała się bez ochrony. Jak informuje „Fakt” partnerka Brada Pita w samotności zwiedzała obóz.

Przedstawiciel Muzeum Auschwitz-Birkenau również nie chciał rozmawiać o wizycie wielkiej gwiazdy.

- Nie potwierdzam, nie zaprzeczam- powiedział w rozmowie z tabloidem Paweł Sawicki.

Wszystko wskazuje na to, że Angelina przyleciała do Polski bez Brada Pita.

