Choć Angelinę Jolie raczej próżno szukać na tego rodzaju imprezach, to Festiwal Filmowy w Cannes odwiedza co roku. Być może ze względu na to, że od jakiegoś czasu Francja jest jej domem.

Piękna Jolie jeszcze nie zaprezentowała się na czerwonym dywanie. Podobno ma to zrobić wspólnie ze swoim partnerem, Bradem Pittem podczas poniedziałkowej gali promującej film "Drzewo życia".

Zdaje się, że czas dla Angeliny jest bardzo łaskawy. Wciąż wygląda świetnie!

