Angelina Jolie posłała dzieci na terapię?! Informacja o rozwodzie najsłynniejszej pary Hollywood wstrząsnęła ludźmi na całym świecie. Najbardziej na całej tej sytuacji ucierpią dzieci, które mocno przeżywają to, co dzieje się pomiędzy Angeliną Jolie a Bradem Pittem. Dodatkowo aktorka chce ograniczyć władzę rodzicielską mężowi, co może jeszcze bardziej negatywnie wpłynąć na relacje w ich rodzinie.

Magazyn "People" podaje informacje, że dla dobra dzieci Angelina Jolie chce zapisać je terapię, która pomoże im uporać się z problemami, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Młodsze dzieci nie rozumieją, co tak naprawdę się stało - mówi informator gazety.

Czy pomysł z terapią jest dobry?

Angelina Jolie zabrała dzieci na terapię.

Czy to dobry pomysł?

