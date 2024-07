Z najnowszej okładki magazynu Vanity Fair spogląda na nas już nie tylko światowej sławy aktorka, ale także reżyserka. Angelina Jolie udzieliła bardzo szczerego jak na nią wywiadu.

Żona Brada Pitta stwierdziła w nim, że nigdy nie czuła się tak obnażona. Stroniąca od mediów Angie mówi, że się obawia... Głównie za sprawą zbliżającej się premiery filmu w którym po raz pierwszy staje po drugiej stronie kamery. Jolie podzieliła się z czytelnikami swoimi obawami.

- Przez całą moją karierę chowałam się za słowami innych ludzi. Teraz mówię ja - wyznaje w rozmowie z Vanity Fair. - Czujesz się idiotycznie, kiedy coś pójdzie nie tak.

Film "In the Land of Blood and Honey" będzie opowiadał o wielkiej miłości, którą przerwała wojna. Na miejsce akcji aktorka wybrała Serbię.

"Obnażona" Jolie pozwoliła sobie zrobić zdjęcie dopasowane do klimatu wywiadu, a więc prosty, naturalny portet. Czy rzeczywiście to jej naturalny look? Tego możemy się tylko domyślać...