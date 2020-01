Aneta Zając zachwyciła fanki karnawałową sukienką za... 80 złotych! Wiemy, gdzie ją kupić

Aneta Zając ostatnimi czasy przeszła spektakularną metamorfozę. Aktorka zaczęła zdrowo się odżywiać oraz uprawiać sport i teraz może pochwalić się szczupłą i piękną sylwetką. Efekty jej pracy nad ciałem są widoczne gołym okiem. Ostatnio gwiazda pochwaliła się swoją sylwestrową kreacją, która idealnie podkreśliła jej szczupłą figurę! Fanki oszalały na punkcie stylizacji swojej idolki i zaczęły dopytywać, gdzie można dostać sukienkę. Okazuje się, że można ją znaleźć w popularnej sieciówce!

Aneta Zając oczarowała fanów sylwestrową stylizacją!

Aneta Zając nie przestaje zachwycać! Niedawno wszyscy byli oczarowani jej wyglądem podczas premiery kalendarza ATM Grupy na 2020 rok. Oczy zaproszonych gości były skierowane właśnie na aktorkę i to ona została okrzyknięta gwiazdą tego wieczoru. Tym razem Aneta Zając zachwyciła swoich fanów sylwestrową kreacją.

Gwiazda dodała zdjęcie, na którym siedzi na krześle w czarnej sukience z metalicznymi paskami. Aktorka podkreśliła kreacją nie tylko swoją szczupłą sylwetkę, ale także piękne nogi. W komentarzach pod fotografią Anety Zając od razu pojawiły się komentarze zachwyconych fanów.

Wspaniale Pani wygląda 😊 Petarda 🙆‍♀️👍👌💪 Mega figura p. Anetko. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku 😘 Jaka Pani jest piękna i zgrabna! 👍👏👏👏 - piszą fani.

Oczywiście wśród pań furorę zrobiła sukienka aktorki i natychmiast pojawiły się pytania o to, gdzie można dostać tak wspaniałą stylizację. Na szczęście Aneta Zając postanowiła ujawnić, że jej sylwestrowa kreacja została zakupione w... Medicine. Sukienka z metaliczną nitką jest dostępna w cenie 89,90 zł. Nie trzeba zatem wydawać fortuny, aby wyglądać obłędnie! Kreacja na pewno świetnie sprawdzi się podczas imprez karnawałowych, dlatego jeśli już czegoś poszukujecie, to koniecznie zajrzyjcie do Medicine.

A Wam, jak się podoba kreacja Anety Zając? Też chciałybyście mieć w swojej szafie taką sukienkę?

Aktorka ostatnio dużo schudła i zachwyca wszystkich swoją nową sylwetką.