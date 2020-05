Aneta Zając przeszła jedną z największych metamorfoz w polskim show biznesie. Aktorka schudła kilkanaście kilogramów, wygląda przepięknie i tryska energią! Fani zachwycają się kolejnymi zdjęciami gwiazdy i dopytują, jak udało się jej tego dokonać. Aktorka, aby osiągnąć tak wspaniałe efekty musiała włożyć naprawdę mnóstwo pracy i wysiłku. Aneta Zając zmaga się bowiem z chorobą, która powoduje szybkie tycie, a zgubienie kilogramów jest naprawdę podwójnie trudne. Zobaczcie jak wspaniale wygląda gwiazda i jak udało jej się osiągnąć tak wspaniałe rezultaty!

Aneta Zając nie przestaje zachwycać swoją sylwetką!

Od kilku miesięcy metamorfoza Anety Zając robi ogromne wrażenie na fanach i internautach. Gwiazda z każdym kolejnym zdjęciem wygląda jeszcze bardziej szczupło i pięknieje w oczach. Osiągnięcie tak wspaniałych rezultatów nie przyszło aktorce jednak samo z siebie. Aneta Zając zmaga się chorobą tarczycy, Hashimoto, która potrafi bardzo utrudnić życie. Nadmierne tycie i problem ze zgubieniem kilogramów to tylko jedno z negatywnych skutków, jakie daje to schorzenie. Dlatego aby osiągnąć wymarzoną sylwetkę, trzeba włożyć naprawdę wiele wysiłku. Z tego też względu podstawą do osiągnięcia sukcesu jest dobrze ułożona dieta!

Jest pod opieką dobrego lekarza, który zalecił jej dietę bezglutenową, odstawienie cukru, gazowanych napojów i przetworzonej żywności - opowiedziała koleżanka Anety Zając na łamach "Flesza".

Aneta Zając do swojego życia włączyła też aktywność fizyczną. Gwiazda stała się częstym bywalcem siłowni, a w okresie kwarantanny miejsce do ćwiczeń zorganizowała sobie w domu. Efekty jej pracy i zaangażowania możemy podziwiać między innymi na najnowszym zdjęciu, które zachwyciło internautów.

- Boże jak Pani schudła ;o❤️ - Ale figura! Świetnie wyglądasz :) - Co Pani robi że tak extra wygląda? - Rewelacyjnie 💖💖 - Wow ale piękna figura 😍 - piszą fani.

My także nie możemy wyjść z podziwu nad formą Anety Zając! Chylimy czoła nad ciężką pracą, którą wykonała aktorka. Zobaczcie jak świetnie wygląda!

Efekty diety i treningów są widoczne gołym okiem! Dodatkowo odświeżona fryzura u zaprzyjaźnionej stylistki i efekt jest naprawdę wow!

Aneta Zając stała się prawdziwą inspiracją dla swoich fanów. Aktorka udowadnia, że pracą i konsekwencją w działaniu można osiągnąć wszystko o czym tylko się marzy!