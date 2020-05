Aneta Zając w obcisłej sukience podkreśliła swoją idealną figurę! Doskonale widać, jak dużo schudła!

Aneta Zając nie przestaje zachwycać swoją spektakularną metamorfozą! Na najnowszych zdjęciach, na których aktorka zapozowała w obcisłej sukience doskonale widać, jak ogromną zmianę przeszła. Idealne kształty i płaski brzuch to wynik wielomiesięcznej, ciężkiej pracy nad sylwetką! Tylko spójrzcie jak zjawiskowo na najnowszych zdjęciach wygląda Aneta Zając!

Aneta Zając podkreśliła swoją idealną figurę obcisłą sukienką!

Aneta Zając przeszła jedną z największych metamorfoz w polskim show biznesie. Aktorka schudła kilkanaście kilogramów, wygląda przepięknie i tryska energią! Fani zachwycają się kolejnymi zdjęciami gwiazdy i dopytują, jak udało się jej tego dokonać. Z każdą kolejną fotografią widać, że aktorka nie odpuszcza i w dalszym ciągu chudnie. Najnowsze zdjęcia Anety Zając znów wywołały niemałe poruszenie wśród jej fanów, którzy są pod ogromnym wrażeniem tego, jak bardzo schudła aktorka!

- Wow jaka figura! Jak schudłaś ?🙏🏻😍 - Ale masz piękną figurę 👌🙂 - Figura 18 stka😉 wow - Jak Pani to zrobiła że ma taką piękna figurę? Jakieś specjalne ćwiczenia czy dieta? Pozdrawiam cieplutko i życzę miłego dnia 😍 - 😍ale Pani schudła 👏🙌 - piszą fani.

Oczywiście takie efekty są rezultatem ciężkiej pracy jaką wykonała gwiazda! Aneta Zając zmaga się chorobą tarczycy, Hashimoto, która potrafi bardzo utrudnić życie. Nadmierne tycie i problem ze zgubieniem kilogramów to tylko jedno z negatywnych skutków, jakie daje to schorzenie. Dlatego aby osiągnąć wymarzoną sylwetkę, trzeba włożyć naprawdę wiele wysiłku. Z tego też względu podstawą do osiągnięcia sukcesu jest dobrze ułożona dieta!

Jest pod opieką dobrego lekarza, który zalecił jej dietę bezglutenową, odstawienie cukru, gazowanych napojów i przetworzonej żywności - opowiedziała koleżanka Anety Zając na łamach "Flesza".

Oczywiście włączenie do swojego życia aktywności fizycznej dodatkowo dało jeszcze lepsze rezultaty! Po nadprogramowych kilogramach nie ma już śladu, a aktorka może pochwalić się piękną figurą! Jesteśmy pełni podziwu i podziwiamy konsekwencję w działaniu i determinację. Spójrzcie jak wspaniale wygląda na najnowszych zdjęciach Aneta Zając!

Widać, że aktorka promienieje i tryska energią!

Tak Aneta Zając wyglądała przed metamorfozą. Zmiana jest ogromna!