Aneta Zając w kruczoczarnych włosach! Fani zachwycają się tą spektakularną zmianą! 

Aneta Zając to zdecydowanie królowa spektakularnych metamorfoz! Jak wiadomo aktorka sporo schudła i teraz może pochwalić się idealną sylwetką. Tym razem gwiazda postanowiła po raz kolejny zaskoczyć swoich fanów kolejną, wielką przemianą! Artystka, która od wielu lat jest wierna swoim blond włosom tym razem pokazała się jako... brunetka! Czy to już zmiana na stałe?

Zobacz także: Jeszcze szczuplejsza i mega sexy Aneta Zając kusi na nowym zdjęciu! "Co za przemiana!"

Aneta Zając pokazała się w kruczoczarnych włosach!

Aneta Zając w ostatnim czasie wprowadziła do swojego życia wiele zmian. Wszystko zaczęło się od przejścia na zdrową dietę oraz wprowadzenia w życie aktywności fizycznej. Co prawda gwiazda nigdy nie była gruba, jednak zmagała się z kilkoma dodatkowymi kologramami. Jednak teraz to już przeszłość! Odkąd aktorka wdrożyła w swoje życie zdrowe odżywianie oraz treningi zmieniła się nie do poznania. Schudła kilkanaście kilogramów i wręcz promienieje ze szczęścia. Widać, że teraz jest radosna i dumna ze swojego ciała.

Wiele osób zachwyca się metamorfozą Anety Zając i nic w tym dziwnego! W końcu gwiazda dokonała tego dzięki ciężkiej pracy, uporowi i systematyczności. Jednak teraz pojawił się kolejny powód do zachwytu! Dotychczas Aneta Zając była widziana głównie jako blondynka, jednak teraz wszyscy mogą zobaczyć ją jako... brunetkę!

Fani w komentarzach pod zdjęciem, które dodała na swoim Instagramie Aneta Zając wręcz prześcigają się w komplementach nad nową fryzurą gwiazdy! Większość z nich zgodnie twierdzi, że to zmiana na duży plus!

- Ojej powiedziałabym że znacznie lepiej ❤️❤️❤️❤️ - Super lepiej niż w blond - Mój ulubiony kolor włosów 😊😊 idealnie - Jak zadziornie 😍 Cudownie!!! 😎❤❤❤ - Oczy ładnie podkreślił czarny kolor 😊 - piszą zachwyceni fani aktorki.

Jak się jednak okazało jest to jedynie chwilowa zmiana na potrzeby roli. Wygląda więc na to, że Aneta Zając po prostu ma na głowie perukę. Jednak sądząc po ilości pozytywnych komentarzy, aktorka zdecydowanie powinna rozważyć zmianę koloru na stałe!

A Wy, co o tym myślicie? Anecie Zając jest ładniej w blondzie czy raczej w ciemnych włosach?

Odkąd Aneta Zając schudła kilkanaście kilogramów, internauci nie przestają zachwycać się jej metamorfozą! To, czego dokonała aktorka jest naprawdę godne podziwu!