Aneta Zając wciąż chudnie. Internauci są zachwyceni: "Jak księżniczka"

Aneta Zając znów zachwyciła swoich fanów! Na Instagramie aktorki pojawiło się piękne zdjęcie z sesji zdjęciowej. Fani są pod ogromnym wrażeniem jej metamorfozy! Pojawiły się nawet głosy, że gwiazda na tym zdjęciu wygląda jak księżniczka! My również nie możemy oderwać wzroku od tej fotografii. Tylko spójrzcie jak niesamowicie wygląda Aneta Zając!

Aneta Zając pochwaliła się piękną fotografią z sesji zdjęciowej. Trudno oderwać od niej wzrok!

Aneta Zając stała się prawdziwą inspiracją dla swoich fanów. Aktorka sporo schudła i teraz może pochwalić się naprawdę idealną sylwetką! Oczywiście takie spektakularne efekty nie wzięły się znikąd. Gwiazda bardzo dba o dietę, polubiła również aktywność fizyczną. Wielbiciele Anety Zając często dopytują się, jak udało jej się tak schudnąć. Gwiazda jednak nie ujawnia dokładnej recepty swojego sukcesu. Jakiś czas temu w rozmowie z "Fleszem" na temat diety aktorki, wypowiedziała się jej koleżanka.

Jest pod opieką dobrego lekarza, który zalecił jej dietę bezglutenową, odstawienie cukru, gazowanych napojów i przetworzonej żywności - opowiedziała koleżanka Anety Zając na łamach "Flesza".

Na Instagramowym profilu Anety Zając właśnie pojawiło się kolejne zdjęcie, które wprowadziło fanów w ogromny zachwyt! Aktorka pochwaliła się efektami sesji zdjęciowej. Znów możemy zobaczyć jak aktorka bardzo zeszczuplała. To naprawdę niesamowite jak się zmieniła. W komentarzach pod postem pojawiły się nawet porównania, że wygląda jak... księżniczka!

- Wielkie WOW. Super jak księżniczka 🌹🌹🌹❤️❤️😍 - Prześliczna jesteś, co za metamorfoza!!🔥🔥 - Wyglądasz po prostu bosko 😍 - No cudna ta Pani metamorfoza,oczy lśniące ,kobiecość w każdym calu.👌👌 - Brak słów. Bogini Zajączek... - piszą fani

Wygląda na to, że gwiazda w dalszym ciągu nie rezygnuje ze zdrowej diety, gdyż w dalszym ciągu widoczne są efekty jej odchudzania. Spójrzcie tylko na to zdjęcie! To naprawdę jedna z największych metamorfoz polskiego show biznesu. My jesteśmy pod ogromnym wrażeniem i chylimy czoła za włożoną pracę i determinację w działaniu.

Ogromna zmiana w wyglądzie aktorki jest widoczna gołym okiem!

East News

Teraz Aneta Zając wygląda naprawdę wspaniale!