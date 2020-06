Aneta Zając nie przestaje zachwycać swoją figurą! Co za nogi! Jak tego dokonała? 

Nie od dziś wiadomo, że Aneta Zając przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show biznesie. Gwiazda sporo schudła i nie przestaje zachwycać swoją przemianą! Jej najnowsze zdjęcie opublikowane na Instagramie znów wprawiło w zachwyt internautów. Aktorka wybrała się na rolki, a ta fotografia jest dowodem na to, jak wiele pracy włożyła Aneta Zając, aby uzyskać takie rezultaty. Takich nóg mogą pozazdrościć jej nawet znane trenerki! Jak udało jej się to osiągnąć? Zobaczcie!

Aneta Zając pokazała zdjęcie z jazdy na rolkach. Spójrzcie na jej nogi! Gwiazda bardzo schudła

Aneta Zając jest naprawdę niesamowita! Aktorka schudła kilkanaście kilogramów, wygląda przepięknie i tryska energią! Fani zachwycają się kolejnymi zdjęciami gwiazdy i dopytują, jak udało się jej tego dokonać. Z każdą kolejną fotografią widać, że aktorka nie odpuszcza i w dalszym ciągu chudnie. Na najnowszym zdjęciu, które Aneta Zając dodała na swój Instagram doskonale widać jej piękne, smukłe nogi!

A Wam jak mija sobota? ✌️ #saturday #mood #rollerskating #friendstime - podpisała fotografię Aneta Zając.

Fani w komentarzach pod postem zamieścili mnóstwo komplementów dla aktorki!

- PANI Anetko napisze Pani kiedyś posta o dokonaniu tak pięknej przemiany?🤗🤗🤗🤗 ja nie mogę się wręcz nadziwić - Jaka Pani szczuplutka się zrobiła 😍😍🤗 pięknie 😍❤ - Twoja przemiana jest rewelacyjna. Chylę czoła - Pani Aneto, wygląda Pani cudownie! 😍 Piękna figura! - Ale figurka, najpiękniejsza😘😘😘😘 - piszą fani.

Oczywiście takie efekty nie wzięły się same z siebie. Gwiazda bardzo dba o zdrową dietę i regularnie trenuje. Aneta Zając zmaga się chorobą tarczycy, Hashimoto, gdzie tycie i problem ze zgubieniem kilogramów to tylko jedno z negatywnych skutków, jakie daje to schorzenie. Dlatego aby osiągnąć wymarzoną sylwetkę, trzeba włożyć naprawdę wiele wysiłku. Dlatego podstawą jest przestrzeganie diety!

Jest pod opieką dobrego lekarza, który zalecił jej dietę bezglutenową, odstawienie cukru, gazowanych napojów i przetworzonej żywności - opowiedziała koleżanka Anety Zając na łamach "Flesza".

Chylimy czoła nad przemianą aktorki i nie możemy wyjść z podziwu! Aneta Zając udowodniła, że ciężką pracą można osiągnąć wszystko co się chce! Zobaczcie jak pięknie wygląda gwiazda. Jej nogi są jak marzenie. Brawo!

Metamorfoza aktorki jest naprawdę spektakularna! Tak Aneta Zając wyglądała przed zmianą.

mat. prasowe