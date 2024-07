1 z 7

Stefano Terrazzino zaprosił Anetę Zając na gorące wakacje na słoneczną Sycylię;) Zwycięska para z pierwszej edycji "Tańca z Gwiazdami" spędza urlop we Włoszech. Ale tak naprawdę Aneta Zając poleciała tam nie tylko po to, żeby odpocząć. Gwiazda "Pierwszej miłości" wystąpi w nowym teledysku Stefano, który teraz stawia na karierę muzyczną. Będzie on bardzo taneczny, a więc na pewno odżyją wspomnienia sprzed kilku lat, kiedy to Aneta i Stefano Terrazzino sięgnęli po Kryształową Kulę.

Zobaczcie zdjęcia z wakacji Anety Zając!

Zobacz także: Aktywne wakacje dla każdego

Sos do spaghetti z mięsem lub bez dla czterech osób