Aneta Zając na okładce Flesza

Aneta Zając na okładce magazynu "Flesz". Gwiazda serialu "Pierwsza miłość" ma nowego ukochanego, z który wkrótce planuje wspólną podróż. I to bez dzieci! Czyżby ukochany aktorki planował zrobić jej niespodziankę i poprosić ją o rękę? Tego dowiemy się zapewne dopiero za jakiś czas.

Za to inna gwiazda Polsatu - Agnieszka Kaczorowska - zaręczyła się po 4 miesiącach związku! Tancerka zaręczyła się z Maćkiem Pelą, z którym na co dzień pracuje w swojej szkole tanecznej. Choć para nie ma długiego stażu, planuje razem wspólną przyszłość i jest pewna swoich uczuć.

„Zdobył i rozkochał. Postawił mój świat do góry nogami i dał poczucie bezpieczeństwa. Każdy chwila w jego towarzystwie to szczęście. A wszystkie wspólne plany to nasze osobiste skarby...”, mówiła o związku z Pelą Kaczorowska.