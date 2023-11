Reklama

Od siedmiu lat jest singielką. Jednak wiele wskazuje na to, że wkrótce może się to zmienić. Anetę Zając widuje się bowiem ostatnio z byłym partnerem Anny Wendzikowskiej i wokalistą grupy AudioFeels Patrykiem Ignaczakiem. W połowie listopada oboje wybrali się na wycieczkę rowerową po Kampinoskim Parku Narodowym. Ignaczak przyszedł też do teatru Capitol, aby oklaskiwać występującą tam Zając.

Świetnie się rozumieją, łączy ich wiele pasji, oboje cenią sobie zdrową kuchnię. Wiedzą też, co to znaczy być samotnym rodzicem. Anecie imponuje fakt, że Patryk doskonale radzi sobie w roli taty trzyletniej Kornelii. Anecie potrzebny jest taki życiowy partner, który rozumie, przez co przeszła, i będzie jej najlepszym przyjacielem", mówi znajomy aktorki.

Czy kimś takim będzie właśnie Ignaczak, czas pokaże.

Smutna Aneta Zając i uśmiechnięty Mikołaj Krawczyk w sądzie! Dogadali się w sprawie alimentów?

Anna Wendzikowska i Patryk Ignaczak

East News