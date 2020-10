Aneta Zając cała zakrwawiona! To nie jest przebranie na Halloween

Aneta Zając opublikowała zdjęcie, które w pierwszym momencie zszokowało fanów. Ma na nim zakrwawioną twarz i poplamioną bluzę. We wpisie pod fotografią aktorka wyjaśniła, co się stało. Zobaczcie sami - to wygląda naprawdę przerażająco!

Aneta Zając pokazała zdjęcie z zakrwawioną twarzą!

Aneta Zając to jedna z najbardziej uwielbianych aktorek serialu "Pierwsza miłość". Gwiazda gra w nim od samego początku i zyskała grono fanów. Wielbiciele aktorki uwielbiają ją nie tylko za jej umiejętności aktorskie, ale też za to, jaką jest osobą. Aneta Zając ma nienaganny wizerunek i wielu internautów uwielbia śledzić jej losy.

Aktorka jest za to bardzo aktywna na Instagramie, na którym zgromadziła grono fanów. Jej poczynania śledzi ponad 250 tys. osób, którzy z niecierpliwością czekają na kolejny post gwiazdy. Aneta Zając dzieli się na nim niektórymi chwilami z życia prywatnego, jak i zawodowego. Jednak jej ostatnie zdjęcie początkowo wzbudziło niepokój wśród jej wielbicieli!

Gwiazda "Pierwszej miłości" pokazała się z zakrwawioną twarzą! W komentarzach pod postem pojawiło się oczywiście mnóstwo pytań internautów.

- Pani Aneto co się stało? - O kurde🔥🔥 - Ktoś pobił panią na proteście? - piszą fani w komentarzach.

Wystarczy jednak spojrzeć na podpis pod fotografią gwiazdy, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało. Zniecierpliwionych internautów uspokajamy - to tylko charakteryzacja wykonana na potrzeby serialu.

Czasami w pracy wyglądam tak 🙈🎬 Nadal dla Was nagrywamy i mamy nadzieję, że to się nie zmieni 💋 #covidtimes #pierwszamilosc #polsat #dominika #w #akcji #tvseries #atwork #idealny #makeup #na #halloween - napisała Aneta Zając.

Trzeba przyznać, że wyszło naprawdę realistycznie i gdyby nie podpis pod zdjęciem, pewnie pojawiłaby się cała lawina spekulacji! Zobaczcie zatem jak wygląda aktorka w tej dość przerażającej charakteryzacji.

Aneta Zając jest bardzo aktywna na Instagramie, na którym dzieli się też niektórymi chwilami z życia prywatnego. Ostatnio mogliśmy zobaczyć zdjęcie, na którym widać jej nowego partnera! Fotografia jednak została wykonana tyłem i wygląda na to, że aktorka nie chce ujawniać tożsamości swojego ukochanego.