Aneta Kręglicka jest stałą bywalczynią największych stołecznych imprez w Warszawie. Miss zapraszana jest przede wszystkim na wystawne gale i pokazy najlepszych polskich projektantów. Za każdym razem, gdy pojawia się na czerwonym dywanie wygląda zjawiskowo.

Kręglicka udzieliła "Gwiazdom" wywiadu, w którym swoim okiem zlustrowała, to co aktualnie dzieje się w rodzimym show-biznesie. Gwiazda nie rozumie promowania ludzi, którzy nie wiele osiągnęli i są po prostu celebrytami. Dobrym przykładem takiego zachowania jest Patrycja Wojnarowska.

Miss zdradziła również, że na wielu imprezach się nie pojawia , gdyż boi się, że ktoś sfotografuję ją z celebrytom niskich lotów:

– Wiadomo, że jest to potem sfotografowane. Nie lubię celebryckich spędów. Nie znoszę blichtru i, jak ja to nazywam, „farmazonu”. Tego, że to wszystko jest nie do końca prawdziwe.