Andrzej z "Rolnicy. Podlasie." został pobity i trafił do szpitala. Jest komentarz policji

Szokujące doniesienia obiegły media! Jeden z uczestników ukraińskiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zamordował partnerkę, a poćwiartowane zwłoki kobiety odnaleziono w walizce we wsi Novi Bezradychi w Ukrainie. To nie koniec szokujących informacji w tej sprawie! Policjanci dokonali makabrycznego odkrycia w domu mężczyzny... Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oskarżony o zamordowanie i poćwiartowanie kochanki W obwodzie kijowskim policjanci dokonali szokującego odkrycia. W porzuconej walizce oprócz ubrań znaleźli szczątki kobiety. Policja szybko zidentyfikowała ofiarę na podstawie markowej sukienki i okazało się, że zamordowaną kobietą jest 39-latka z Kramatorska, która jakiś czas temu miała wrócić z Polski i przeprowadziła się w Ukrainie do swojego partnera. Ukochanym okazał się prawnik, który brał udział w ukraińskiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . Jak informuje kijowska policja, prawnik miał zamordować kobietę. Jednak to, co stało się potem mrozi krew w żyłach: - Sielanka nie trwała jednak długo. W ferworze kłótni prawnik i uczestnik talk-show udusił ją, wyciął i zamroził jej język, nerkę, macicę i serce, a ręce i nogi włożył do walizki. To, jak sprawca pozbył się części ciała, zarejestrowały kamery przemysłowe i to mimo tego, że mężczyzna próbował je jakoś obejść - mówi w nagraniu policjant. Tak w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" miał o sobie mówić uczestnik: - Myślę, że jestem idealnym mężczyzną. Jestem właścicielem kancelarii prawnej. Nasz zespół zajmuje się sprawami cywilnymi, karnymi, rodzinnymi biznesami… Lubię stawiać na samorozwój" - mówił o sobie uczestnik programu. Zobacz także: " Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil nie śledził...