Alżbeta Lenska opublikowała niepokojący wpis ze szpitala "Myślałam, że wykorzystałam już limit operacji"

Alżbeta Lenska opublikowała w sieci niepokojący wpis ze szpitala. Aktorka zdradziła, że przeszła operację! Co się stało? Alżbeta Lenska w maju 2018 roku przeżyła prawdziwy dramat- aktorka zasłabła w trakcie przerwy spektaklu w którym występowała i w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala. Zrozpaczony Rafał Cieszyńki opublikował wówczas dramatyczny wpis, w którym prosił fanów o modlitwę i przyznał, że jego żona przeszła operację mózgu. Okazało się, że Alżbeta Lenska miała tętniaka, który pękł w trakcie spektaklu. Na szczęście, dzięki szybkiej pomocy aktorka wróciła do zdrowia.

Coś strzeliło w głowie, nie mogłam oddychać, przewróciłam się, wyłam z bólu, nie wiedziałam co się dzieje... Jak przez mgłę pamiętam, że karetka przyjechała po mnie, byłam załamana, że inspicjent wyszedł na scenę i nie wiem co powiedział, ale odwołał drugi akt, a ludzie klaskali... Nic nie pamiętam, karetki, przyjęcia, badania, ale pamiętam ze szpitala jedną rzecz - lekarz podszedł do mnie i czekał, aż będę go słyszeć. Za nim widziałam Rafała załamanego. Powiedział - pękł Pani tętniak w głowie, który całą krwią zalał Pani głowę, musimy operować natychmiast, nie wiem czy przeżyje Pani, a jeśli przeżyje, nie wiem co będzie- napisała po jakimś czasie Alżbeta Lenska.

Teraz okazuje się, że ostatnio aktorka znów znalazła się pod opieką lekarzy. Alżbeta Lenska w swoim najnowszym wpisie na Instagramie zdradziła, że miała wypadek na stoku narciarskim. Co się stało?

Alżbeta Lenska miała wypadek na stoku

Alżbera Lenska opublikowała w sieci nowy wpis i zdjęcie, w którym zdradziła, że musiała przejśc operację ręki. Na szczęście aktorka wyszła już ze szpitala i wszystko wskazuje na to, że najgorsze już za nią.

Witam Was w 2020 roku w nowym wydaniu - a konkretnie ulepszonym o tytan w ręce🦾Myślałam, że wykorzystałam już limit operacji, a jednak szpitale chyba za mną tęsknią🙈Ponoć wszystko poszło wzorowo, dlatego opuszczam z pięknym widokiem „kurort” w Bolzano pełna nadziei, że ręka wróci do użytku😉Happy New Year i żeby był już HAPPY🙈😍#Ironwomen #new #challenge #uruchomić #rękę #do #pracy #nie #ma #jak #ratować #szkółkę #dziecięcą #i #dać #się #zmiażdżyć #na #stoku #brawo #ja- napisała na Instagramie.

Podczas relacji na InstaStories gwiazda zdradziła nieco więcej.

Jeśli konkretnie chcecie wiedzieć, to totalnie roztrzaskał mi się nadgarstek, dzięki kochanej Uli zostałam szybko przetransportowana do miejsca, gdzie nastawili mi to, ale niestety to nie wystarczyło więc zawieźli mnie do pięknego miasta gdzie miałam operację tzn. włożyli mi tytan- zdradziła aktorka. (...) Cieszę się, że tylko to się stało- dodała.

Alżbeta Lenska przyznała, że teraz wraca już do domu, żeby odpoczywać i nabierać siły przed kolejnymi spektaklami.

Aktorce życzymy dużo zdrowia!

