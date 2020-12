Alżbeta Lenska szczerze o swojej walce z koronawirusem: "Bałam się"! Jak wyglądało życie jej rodziny w czasie kwarantanny? 

Ludzie mówią jej teraz, że kwitnie! Odpowiada im, że przecież nic tak dobrze nie robi aktorce jak nowa ciekawa rola, która daje jej spełnienie. Alżbeta Lenska dołączyła niedawno do obsady najpopularniejszego polskiego serialu „M jak miłość”.

Nie mogę się doczekać, aż poznacie w styczniu lepiej moją bohaterkę Patrycję. To ciekawa postać, tuż przed czterdziestką, trochę niespełniona, z mężem lekarzem, w którego wciela się Karol Strasburger – opowiada.

Jednak nie wszystko ostatnio wygląda u niej jak z bajki. Kilkanaście tygodni temu jeden z aktorów w teatrze zachorował na COVID-19. Alżbieta i jej mąż Rafał Cieszyński natychmiast zrobili wymaz.

Choć to do mnie niepodobne, miałam lekki atak paniki, kiedy okazało się, że jestem zarażona. Bałam się, że mój organizm po operacji jest słabszy i że wirus może rozłożyć mnie całkowicie – wspomina Lenska.

Aktorka w maju 2018 roku przeszła poważną operację mózgu. Prosto z desek teatru zawieziono ją nieprzytomną do szpitala, gdzie usunięto jej pęknięty tętniak, który rósł w jej głowie przez pięć lat. Na szczęście Lenska przeszła COVID-19 lekko, bez większości typowych dla tej choroby objawów. Jak się czuła? Nie miała sił i bolała ją głowa, co w jej przypadku powodowało dodatkowy stres. Dlatego zadzwoniła do swojej neurochirurg. Lekarka uspokoiła ją i powiedziała, że wszystko powinno być dobrze i żeby nie ulegała panice.

Przez dwa tygodnie razem z mężem snuliśmy się po mieszkaniu kompletnie bez energii. Ponieważ nasze dzieci były zdrowe, chodziliśmy non stop w maseczkach, a dzieci wiedziały, że nie tulimy ich na dobranoc. Bardzo pomagali nam przyjaciele, którzy byli gotowi przyjechać nawet w środku nocy. Sąsiedzi też byli niesamowici, zostawiali nam na wycieraczce słoiki z domowymi przetworami, syropy i malowane przez dzieci laurki z życzeniami powrotu do zdrowia – wspomina.

Alżbieta Lenska dołączyła do obsady "M jak miłość". Jej postać widzowie poznają już po Nowym Roku.

