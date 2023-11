1 z 5

Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński ten rok mieli bardzo intensywny. Alżbeta Lenska otarła się o śmierć w maju, gdy pękł tętniak w jej głowie. Aktorka przeszła bardzo poważną operację mózgu i przez długi czas nie było wiadomo, co dalej z jej zdrowiem. Na szczęście Alżbeta Lenska szybko doszła do siebie i jak się okazuje, po ciężkich przeżyciach została jej jedynie blizna i krótka fryzura. Aktorka jest już zdrowa i wraz z mężem cieszy się każdym dniem. Ostatnie przeżycia sprawiły, że para postanowiła po raz kolejny wziąć ślub, by uczcić swoją miłość i 10. rocznicę pierwszego ślubu! Teraz to wyjątkowe wydarzenie już za Alżbetą i Rafałem. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, jak para bawiła się na swoim kolejnym ślubie i jaką suknię wybrała aktorka.

Zobacz: Rafał Cieszyński prosi o modlitwę za żonę - Alżbetę Lenską, kto ich wspiera?