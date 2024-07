Alicję Janosz wszyscy pamiętamy jako zwyciężczynię I edycji polskiego "Idola". na początku odnosiła sporo sukcesów, ale później próżno było szukać jej w rodzimym show-biznesie. Piosenkarka na kilka lat wycofała się z życia publicznego. Ten czas poświęciła na studia i komponowanie nowego, bardziej osobistego materiału na płytę. Dziś możemy się przekonać o efektach tej pracy. Alicja właśnie nagrała teledysk do singla "Jest jak jest", który zapowiada jej drugą solową płytę "Vintage".



- Ta piosenka swoją premierę miała w czerwcu i jest ulubioną mojego męża, natomiast drugi singiel zatytułowany "I Woke Up So Happy" to już mój wybór. Teledysk do niego ukaże się we wrześniu. Mogę zdradzić, że będzie utrzymany w konwencji filmów Quentina Tarantino. Chciałam podejść do tego z dystansem i stworzyć nieco przerysowaną historię, która w przewrotny sposób traktuje to o czym śpiewam - zdradza AfterParty.pl Alicja Janosz.

Wygląda na to, że piosenkarka przez lata nieobecności bardzo dojrzała i wie czego chce. Najbliższy okres w jej życiu zapowiada się wyjątkowo pracowicie. Jesienią premiera płyty. Myślicie, że koniec tego roku będzie należeć do Alicji?

