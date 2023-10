Alicja Bachleda - Curuś to zdecydowanie jedna z najpiękniejszych polskich aktorek. Gwiazda od wielu lat przebywa jednak w Stanach Zjednoczonych, gdzie skupia się na swojej działalności zawodowej oraz opiece nad swoim synkiem Henrym. Niedawno w życiu prywatnym aktorki zaszły też poważne zmiany! Alicja Bachleda - Curuś zaręczyła się i jak wyznała jest teraz niezwykle spokojna i szczęśliwa.

Reklama

Zobacz także: Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell sprzedają dom. Kosztuje majątek!

Reklama

Ostatnio Alicja Bachleda - Curuś odwiedziła Polskę, a my mieliśmy okazję porozmawiać z aktorką podczas jubileuszu marki W.Kruk. Zapytaliśmy gwiazdę o to, czy tęskni za Polską i czy rozważa powrót do ojczyzny na stałe. Aktorka wyjawiła nam również, jakie polskie potrawy uwielbia gotować i zawsze ma je w swojej lodówce. Koniecznie zobaczcie co jeszcze zdradziła nam Alicja Bachleda - Curuś.