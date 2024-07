W zeszłym tygodniu media obiegła sensacyjna informacja o powrocie Alicji Bachledy-Curuś do polskiej telewizji. Według jednego z tygodników, aktorka miałaby poprowadzić kolejną edycję The Voice of Poland. Postanowiliśmy to sprawdzić i poprosiliśmy o komentarz rzecznika prasowego muzycznego show. Przypomnijmy: Bachleda zastąpi Marikę w The Voice? Mamy oficjalny komentarz

To jednak nie koniec spekulacji. Jak donosi "Show", Alicja poprowadzi wyjątkowy koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II, który odbędzie się 27 kwietnia w Krakowie. Do tej pory tego typu okazje i eventy przypadały w udziale Grażynie Torbickiej, ale tym razem TVP postawiło na Bachledę. Dwutygodnik spekuluje, że włodarze stacji chcą zaangażować gwiazdę również w innych, dużo większych projektach, a w grę wchodzą m.in. festiwale i nowe edycje telewizyjnych programów rozrywkowych.



Alicja jest przymierzana do roli prowadzącej - potwierdza w rozmowie z "Show" osoba znająca kulisy rozmów z aktorką.

Myślicie, że zamieni Hollywood na polski show-biznes? W końcu od dłuższego czasu cicho o jej amerykańskich podbojach.

