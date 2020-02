Alicja Bachleda-Curuś pokazała syna. Henry jest już naprawdę dużym chłopcem!

Alicja Bachleda-Curuś na co dzień mieszka w USA, ale czasem odwiedza rodzinny Kraków. Tym razem w podróż do Polski gwiazda wybrała się ze swoim synem Henrym Tadeuszem Farrellem. Okazuje się, że syn aktorki i Colinna Farrela to już duży chłopiec. Aktorka, która bardzo chroni prywatność zarówno swoją, jak i dziecka, zdecydowała się pokazać zdjęcie chłopca. Zobaczcie, jak razem spędzają czas w Krakowie!

Alicja Bachleda-Curuś pokazała syna!

Alicja Bachleda-Curuś opublikowała na Instagramie dwa urocze zdjęcia. Na pierwszym widzimy aktorkę w zimowej stylizacji, a na drugim Henry Tadeusz spaceruje ulicami Krakowa. W opisie czytamy:

Last night in my beautiful Kraków #backhome #stillwinter #family #fundacjamammarzenie #kolacjamarzen @mammarzenie - napisała na Instagramie Alicja Bachleda-Curuś.

Fani aktorki są zachwyceni jej powrotem do Polski. W komentarzach piszą:

Wracaj tu tak często jak to tylko możliwe ❤️ Kraków. Taki piękny 💜💜 Alicja Ty Jesteś ikoną piekna!🙂

Sądzicie, że Henry'emu podoba się w Krakowie?

Alicja Bachleda-Curuś od czasu do czasu pokazuje wspólne zdjęcia z synem.

Robi to jednak bardzo rzadko.